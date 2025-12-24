СК России задержал гендиректора пансионата в Видном после массового отравления постояльцев

Правоохранительные органы Московской области задержали генерального директора частного пансионата для престарелых, расположенного в городе Видное. Как сообщили в Следственном комитете России, женщине уже предъявлено обвинение по статье 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Задержание напрямую связано с расследованием уголовного дела о массовом отравлении постояльцев данного учреждения. Ранее сообщалось, что в результате инцидента с симптомами сильной интоксикации были экстренно госпитализированы более 40 проживавших в пансионате пенсионеров. Медицинским работникам не удалось спасти шестерых из них — они скончались.

На момент ЧП в пансионате находились 73 человека. Стоимость их проживания, по имеющимся данным, варьировалась от 1300 до 1500 рублей в сутки. Теперь гендиректору учреждения предстоит отвечать перед законом за трагические последствия, которые повлекло за собой, по версии следствия, оказание услуг, не отвечающих элементарным требованиям безопасности жизни и здоровья.

