В мессенджере Max опровергли сообщения о взломе платформы

Информация о возможном взломе национального мессенджера Max, распространенная со ссылкой на анонимные источники, не соответствует действительности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы.

В компании пояснили, что опубликованные сведения являются очередным недостоверным сообщением. По данным пресс-службы, специалисты центра безопасности Max провели проверку появившихся утверждений и не нашли им подтверждения.

Представители платформы отметили, что мессенджер не использует зарубежные сервисы для хранения информации, включая решения компании Amazon. Все пользовательские данные, как подчеркнули в организации, размещаются исключительно на российских серверах.

Кроме того, в Max уточнили, что платформа не применяет метод хэширования паролей Bcrypt, о котором упоминалось в публикациях. Анализ системных логов не выявил признаков подозрительной активности, а в программу BugBounty, предназначенную для выявления уязвимостей, по данному вопросу обращений не поступало.

Ранее стало известно, что сотрудники МЖД в Рязанской области борются за чистые пути.