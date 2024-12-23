СК: совершившая убийство своего годовалого внука бабушка предстанет перед судом

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Хабаровскому краю сообщило , что бабушка, совершившая убийство своего годовалого внука в апреле, предстанет перед судом.

В официальном сообщении указано, что расследование уголовного дела в отношении женщины, родившейся в 1970 году, завершено. Ей предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Максима Горького в Николаевске-на-Амуре и проявляя явную неприязнь к своему внуку, она нанесла ему несколько ударов ножом в область шеи. Мальчик скончался на месте происшествия.

Подозреваемую задержали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Хабаровского края.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае родители довели ребенка до голодной смерти. 3 ноября в Комсомольске-на-Амуре скончалась двухлетняя девочка. Причиной ее смерти стало крайнее истощение, ребенок в своем возрасте весил только 10 кг.