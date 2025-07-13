СК возбудил дело после массового отравления хлором в екатеринбургском термальном комплексе

В Екатеринбурге произошло массовое отравление хлором в термальном комплексе «Баден-Баден». По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, сообщает РИА Новости .

По информации регионального управления СК РФ, дело возбуждено по статье 143 УК РФ после сообщения о возможном отравлении граждан парами хлора в термальном комплексе на улице Зимней. Следователи проводят проверку, уже проведен осмотр места происшествия, запрашивается документация о работе комплекса, назначены необходимые экспертизы.

По данным Минздрава региона, первоначально за медицинской помощью обратились 26 сотрудников комплекса с симптомами слезотечения, дезориентации, одышки и тошноты. Позднее число пострадавших увеличилось до 31 человека. В областной токсикоцентр были доставлены 19 пациентов, из которых 14 были госпитализированы. Состояние большинства пострадавших оценивается как легкой степени тяжести, один человек находится в состоянии средней тяжести, еще 12 человек получают амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось, что в термах «Баден-Баден» в Екатеринбурге 31 человек отравился хлором.