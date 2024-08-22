СК возбудил дело после взрыва газа в жилом доме в Кизеле

Дело об оказании небезопасных услуг возбуждено по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Кизеле, сообщили в СУСК РФ по Пермскому краю.

Сегодня, 22 августа, утром произошел взрыв газа в четырехэтажном доме по улице Ленина в городе Кизел. Между третьим и четвертым этажами разрушились перекрытия.

Из завалов спасатели вытащили мужчину. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. По уточненной информации из здания эвакуированы 26 человек.

Разборы завалов продолжаются. Проводятся «минуты тишины», когда работы прерываются, и спасатели пытаются услышать возможных пострадавших.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что по факту случившегося создан оперативный штаб.