СК возбудил дело в отношении волгоградца, подозреваемого в убийстве и расчленении собственной жены

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в убийстве собственной жены с последующим расчленением тела. По версии следствия, мужчина сначала сообщил о ее исчезновении, но впоследствии признался в совершении преступления.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, трагедия произошла вечером 14 декабря. В ходе бытового конфликта 44-летний мужчина, по предварительным данным, выстрелил супруге в голову, причинив смертельное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, он расчленил тело и избавился от останков, выбросив их в реку Волгу и на пустырь.

Лишь спустя двое суток, 16 декабря, подозреваемый сам обратился в полицию с заявлением об исчезновении жены, заявив, что она ушла из дома и не вернулась. В ходе следственных действий мужчина дал признательные показания. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Богородском Валу Москвы нашли изрезанных ножом мужчину и женщину.