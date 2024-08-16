СК возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по гипермаркету в Донецке

Следственный комитет России возбудил дело о теракте после удара ВСУ по торговому центру «Галактика» в Донецке, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Сегодня, 16 августа, украинские войска нанесли массированный ракетный удар по гражданским объектам. После прямого попадания в торговом центре «Галактика» начался сильный пожар.

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по гражданским объектам не могли быть случайностью и имеют террористический характер.

Сообщалось о двух погибших в результате удара по «Галактике». По последним данным, число пострадавших достигло 11 человек.