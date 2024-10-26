СК возбудил уголовное дело по факту массовой драки в городском парке подмосковного Пушкино

Ранее Shot со ссылкой на очевидцев передавал , все началось с того, что одна школьница в Пушкино в Московской области пожаловалась знакомым на буллинг в отношении нее со стороны одноклассников. Те захотели разобраться. В результате чего, по предварительным данным, две компании подростков устроили массовую драку в местном парке. Спустя некоторое время проходившие неподалеку жители услышали выстрелы.

Как проинформировали в ГСУ СК России по Московской области, по факту произошедшего в Пушкино возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

«По данным соцмедиа, 26 октября 2024 года в вечернее время в городском парке города Пушкино между неустановленной в настоящее время группой лиц произошел конфликт, переросший в драку. Противоправные действия фигурантов были немедленно пресечены сотрудниками полиции и Росгвардии, прибывшими на место происшествия», — сообщили в пресс-службе СК в соцсетях.

Там добавили, что в настоящее время следствием выясняются обстоятельства произошедшего. Определяется круг лиц, принимавших участие в драке, и их дальнейший розыск.