СК возбудил уголовное дело после массовой аварии на М-12 в Подмосковье

В связи с ДТП на автодороге М-12, Следственным комитетом Подмосковья инициировано уголовное расследование. Информацию об этом опубликовала пресс-служба управления в телеграм-канале.

Основанием для возбуждения дела послужила часть 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ, касающаяся нарушения правил дорожного движения, приведшего к гибели двух и более человек.

Трагическое ДТП случилось в пятницу, 23 мая, на трассе М-12, соединяющей Москву и Казань. Пассажирский микроавтобус столкнулся с остановившимся легковым автомобилем, в результате чего погибли женщина и ребенок.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет обстоятельства ДТП в Подмосковье, в результате которого погиб ребенок.