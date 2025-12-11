СК возбудил уголовное дело после отравления ребенка бензолом из-за ремонта у соседей в Подольске

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела, возбужденного в Подмосковье после тяжелого отравления 11-летнего мальчика. В центральный аппарат СКР будет представлен детальный доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Инцидент, о котором ранее сообщал РЕН ТВ, произошел в Подольске. По предварительным данным, причиной отравления ребенка и его семьи стали пары опасных химических веществ, проникшие в их квартиру во время ремонтных работ у соседей снизу. Как рассказала мать мальчика, едкий запах в квартире ощущался почти неделю, а его источником была «черная пахучая смесь», которой рабочие заливали пол на этаже ниже. Ситуацию усугубил сосед, накрывший пол рубероидом и начавший его прогревать, что создало эффект парника.

Наиболее серьезно пострадал ребенок: после приступа рвоты он потерял сознание и был экстренно доставлен в реанимацию с острой интоксикацией, в том числе бензолом. Остальные члены семьи также получили отравление, но отказались от госпитализации, чтобы быть рядом с сыном. По результатам проверки Роспотребнадзора, в воздухе квартиры были обнаружены пары формальдегида, бензола, стирола и других опасных веществ.

Следственными органами СК России по Московской области было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по региону Ярославу Яковлеву представить подробный отчет. Исполнение этого поручения поставлено на особый контроль в центральном аппарате ведомства.

