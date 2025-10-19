СК возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя главы Нефтеюганска

Первый заместитель главы города Нефтеюганска Павел Гусенков оказался фигурантом уголовного дела. Следственные органы возбудили против него дело о превышении должностных полномочий, о чем проинформировал Следственный комитет по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Согласно материалам расследования, чиновник способствовал продаже недвижимости, принадлежавшей акционерному обществу, учредителем которого выступал муниципалитет. При этом сделка была проведена по существенно заниженной стоимости. Также в действиях Гусенкова усматриваются нарушения установленного порядка проведения подобных торговых процедур.

В официальном сообщении ведомства уточнили, что по факту возбужденного уголовного дела проводятся все необходимые следственные действия для установления полной картины произошедшего. Кроме того, решается вопрос о выборе конкретной меры пресечения в отношении обвиняемого чиновника.

