СК выявил факт хищения еще одного имущественного комплекса Минобороны

Следственный комитет России выявил факт хищения еще одного имущественного комплекса Министерства обороны, расположенного в Москве и оцененного в 700 млн руб. По информации пресс-службы СК РФ, виновным в данном преступлении является Николай Грачев, ранее занимавший должность начальника управления проблемных активов АО «Главное управление обустройства войск», передал ТАСС.

В СК уточнили, что в настоящее время идет расследование уголовного дела против Грачева, а также против экс-конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона» Алексея Асташкина, гражданина Евгения Потапова и индивидуального предпринимателя Сергея Овчинникова. Им инкриминируется мошенничество в особо крупных размерах.

По данным следствия, в 2021 году Асташкин и Грачев, действуя под руководством Овчинникова, похитили имущественный комплекс, состоящий из 24 объектов недвижимости с общей стоимостью свыше 700 млн руб., вмешиваясь в процедуру банкротства строительного управления через организацию поддельных торгов.

Ранее Следственный комитет РФ назвал имя организатора хищения недвижимости на сумму 244 млн руб. у Министерства обороны. Сергей Овчинников, предприниматель, обвиняется в организации кражи имущественного комплекса в Балашихе.