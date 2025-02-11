СК задержал пенсионерку, заплатившую 5 млн руб. за убийство мужа

В Москве 69-летняя пенсионерка пыталась найти киллера, чтобы избавиться от своего мужа и завершить процесс развода. Она заплатила за это 5 млн руб., сообщили в Следственном комитете РФ.

Сначала женщина обратилась к частным детективам, сообщив, что хочет собрать сведения о муже. Но позже уточнила, что проходит через развод и ищет наемного убийцу.

Детективы рассказали об этом полиции, которая организовала оперативную проверку. Заказчица предложила агенту отравить мужа, согласившись заплатить 5 млн руб., из которых 1 млн должен был быть авансом.

Женщине даже показали фотографии якобы мертвого супруга. Но, как только она передала все деньги, ее задержали. В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело по факту подготовки к заказному убийству.

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