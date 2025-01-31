СК задержал еще трех посредников по делу о взятке от экс-гендиректора «Фонбета»

СКР сообщил о задержании еще трех посредников, которые участвовали в передаче взятки от Сергея Анохина, бывшего генерального директора букмекерской компании «Фонбет». В числе задержанных — один из руководителей отделения ОЭБиПК УВД по Центральному административному округу МВД России по Москве, адвокат, а также экс-сотрудник правоохранительных органов.

В результате расследования выявлен еще один эпизод их коррупционных действий. Всем троим предъявлены обвинения по двум пунктам о посредничестве во взяточничестве в особо крупных размерах, что может грозить каждому до 12 лет тюремного заключения.

По сведениям следствия, Сергей Анохин, стремясь избежать представления в СК результатов оперативных действий ФСБ и УЭБ, связанных с присвоением бюджетных средств на его предыдущем месте работы, через сеть посредников передал 60 млн руб.

Из этой суммы 10 млн руб. получил начальник одного из отделов ОЭБиПК для дальнейшей передачи неустановленным лицам. Другие 10 млн были направлены оперативному сотруднику ФСБ. В итоге задержаны все участники схемы, в том числе и директор букмекерской компании.

Ранее сообщалось, что цель Анохина заключалась в том, чтобы скрыть факты растраты бюджетных средств, выделенных под управляемую им компанию для поддержки спорта в Москве.