СК завершил расследование дела о гибели корреспондента Sputnik Бентли

Следственный комитет раскрыл детали убийства в Донецке корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли и установил всех, кто причастен к этому преступлению, сообщило РИА Новости.

«Главное военное Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации завершило расследование уголовного дела против военнослужащих ВС РФ Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова», — заявили в СК.

Расследование велось по трем статьям. Военнослужащие обвиняются в превышении полномочий группой лиц, применении физического насилия и пытках, которые привели к неосторожной смерти потерпевшего. А также в сокрытии особо тяжкого преступления через перемещение останков погибшего.

По версии следствия, 8 апреля Вансяцкий, Агальцев и Иорданов подвергли Бентли пыткам и физическому насилию, в результате чего он скончался. Затем Вансяцкий и Агальцев с помощью тротиловой шашки взорвали автомобиль ВАЗ-2115 с телом корреспондента.

На следующий день по распоряжению Вансяцкого военнослужащий Бажин переместил останки Бентли с места происшествия, чтобы скрыть преступление.

Ранее сообщалось, что подозреваемую в серии краж мобильных телефонов задержали в Подмосковье.