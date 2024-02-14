СК завершил расследование убийства похищенной в Подмосковье пенсионерки

Дело против 72-летнего жителя Каширы, который обвиняется в похищении и убийстве пенсионерки из Москвы, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Преступление произошло в конце декабря прошлого года. Обвиняемый, двигаясь на автомобиле, поравнялся с женщиной-пешеходом, следовавшей по дороге во встречном направлении. Внезапно женщина упала и задела кузов машины, высказав водителю свое недовольство.

Сидевший за рулем мужчина ударил пенсионерку, в результате она потеряла сознание. Предположив, что женщина мертва, мужчина положил ее тело в багажник. Однако во время движения авто обвиняемый услышал, что потерпевшая разговаривает по телефону. Тогда он остановил машину и ударил женщину хозяйственным молотком.

Потерпевшая все равно смогла выбраться из багажника, но упала на спину рядом с машиной. Злоумышленник решил добить ее, а затем спрятал тело в канаве в Тульской области.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали местного жителя, который выстрелил в супругу из огнестрельного оружия во время ссоры.