Жительнице Подмосковья удалось отобрать пистолет у стрелявшего в нее супруга, мужчину задержали

В Красногорске задержали 53-летнего местного жителя, который подозревается в покушении на убийство жены. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Преступление произошло в воскресенье в одной из квартир города. Между супругами возник конфликт, в ходе которого мужчина начал угрожать убийством и выстрелил в женщину из огнестрельного оружия.

Потерпевшей удалось спастись, она смогла отобрать оружие у нетрезвого супруга. В ведомстве уточнили, что в ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что житель Красногорска выстрелил в супругу из карабина «Сайга». У мужчины также изъяли целый арсенал различного оружия.