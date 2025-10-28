Скандал в клубе «Руки Вверх!» в Москве: охрана избила незрячего посетителя

В московском районе Митино сотрудники частного охранного предприятия избили слепого посетителя у бара «Руки Вверх!», пишет «Лента.ру». Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал Baza.

Отмечается, что в результате конфликта на входе в заведение пострадали несколько посетителей.

Группа молодых людей планировала провести время в клубе. Поскольку некоторые из присутствующих находились в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники службы безопасности отказались пропускать их внутрь. Возникшая словесная перепалка быстро переросла в драку.

В ходе разбирательства выяснилась шокирующая подробность: среди участников инцидента находился 37-летний житель столицы, имеющий первую группу инвалидности по зрению.

Врачи, осматривавшие пострадавшего, зафиксировали перелом верхней конечности, сотрясение головного мозга, а также химические ожоги.

Сам мужчина рассказал, что против него использовали перцовый баллончик. Вещество оттуда попало в рот россиянина.

Потерпевший вместе с другими участниками событий намерен привлечь к ответственности сотрудников охранного предприятия. В обстоятельствах дела разбирается полиция.

