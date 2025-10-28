Скандал в клубе «Руки Вверх!» в Москве: охрана избила незрячего посетителя
Слепой посетитель получил перелом руки после драки с охраной московского клуба
В московском районе Митино сотрудники частного охранного предприятия избили слепого посетителя у бара «Руки Вверх!», пишет «Лента.ру». Шокирующие кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Отмечается, что в результате конфликта на входе в заведение пострадали несколько посетителей.
Группа молодых людей планировала провести время в клубе. Поскольку некоторые из присутствующих находились в состоянии алкогольного опьянения, сотрудники службы безопасности отказались пропускать их внутрь. Возникшая словесная перепалка быстро переросла в драку.
В ходе разбирательства выяснилась шокирующая подробность: среди участников инцидента находился 37-летний житель столицы, имеющий первую группу инвалидности по зрению.
Врачи, осматривавшие пострадавшего, зафиксировали перелом верхней конечности, сотрясение головного мозга, а также химические ожоги.
Сам мужчина рассказал, что против него использовали перцовый баллончик. Вещество оттуда попало в рот россиянина.
Потерпевший вместе с другими участниками событий намерен привлечь к ответственности сотрудников охранного предприятия. В обстоятельствах дела разбирается полиция.
Ранее сообщалось, что на московском рынке продавец бросил в голову коллеги табуретку во время ссоры.