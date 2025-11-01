На борту самолета авиакомпании iFly, следовавшего по маршруту Москва — Сухум, произошел вопиющий инцидент с пассажиркой, нарушившей авиационные правила. Как сообщил издание TourDom, в конце октября одна из путешественниц устроила курение во время полета, а при замечании со стороны бортпроводницы перешла к угрозам.

Инцидент был зафиксирован на видео. На кадрах видно, как женщина с сигаретой прогуливается по салону, чем вызывает возмущение других пассажиров. После вмешательства стюардессы ситуация обострилась. По словам очевидцев, нарушительница вела себя неадекватно: использовала нецензурную брань и пригрозила «потушить сигарету о стюардессу».

После посадки в аэропорту Сухума пассажиров в течение получаса задержали на борту лайнера в ожидании прибытия правоохранителей. Прибывшая полиция задержала курильщицу для составления протокола. Примечательно, что, по имеющимся сведениям, уже спустя несколько часов после инцидента женщину заметили в отеле, где она разместилась.

