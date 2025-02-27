Скандально известный экс-директор «Спартака» Шикунов попал в больницу в Москве
Mash: бывший спортивный директор «Спартака» Шикунов госпитализирован в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
Александр Шикунов, который ранее занимал пост спортивного директора в футбольном клубе «Спартак», был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Шикунов попал в больницу с рядом тревожных симптомов. Он жалуется на слабость, сильный кашель, который доходит до рвоты, и на одышку, которая появляется даже в состоянии покоя. Его состояние оценивают как среднетяжелое, за пациентом присматривают в условиях стационара и проводят лечение.
Это не первый подобный случай. В прошлом году Шикунов неоднократно попадал в больницу из-за проблем с легкими, недавно ему даже провели трансплантацию костного мозга.
«Александр Шикунов — скандально известный спортивный функционер. Ранее работал не только в стане красно-белых, но и в «Крыльях Советов», задолжавших 36 млн руб. судейскому ОПГ», — указал микроблог.
Шикунова также обвиняли в растрате 34 млн руб. Он якобы их отмыл и после этого купил на эти средства виллу на Ибице.
Ранее сообщалось об улучшении состоянии папы Римского Франциска. У него перестали отмечать почечную недостаточность. Улучшения подтвердили анализы крови и гематологические исследования. Прогноз по здоровью папы пока остается осторожным.