Скандально известный экс-директор «Спартака» Шикунов попал в больницу в Москве

Александр Шикунов, который ранее занимал пост спортивного директора в футбольном клубе «Спартак», был экстренно госпитализирован в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Шикунов попал в больницу с рядом тревожных симптомов. Он жалуется на слабость, сильный кашель, который доходит до рвоты, и на одышку, которая появляется даже в состоянии покоя. Его состояние оценивают как среднетяжелое, за пациентом присматривают в условиях стационара и проводят лечение.

Это не первый подобный случай. В прошлом году Шикунов неоднократно попадал в больницу из-за проблем с легкими, недавно ему даже провели трансплантацию костного мозга.

«Александр Шикунов — скандально известный спортивный функционер. Ранее работал не только в стане красно-белых, но и в «Крыльях Советов», задолжавших 36 млн руб. судейскому ОПГ», — указал микроблог.

Шикунова также обвиняли в растрате 34 млн руб. Он якобы их отмыл и после этого купил на эти средства виллу на Ибице.

Ранее сообщалось об улучшении состоянии папы Римского Франциска. У него перестали отмечать почечную недостаточность. Улучшения подтвердили анализы крови и гематологические исследования. Прогноз по здоровью папы пока остается осторожным.