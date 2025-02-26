Ватикан: состояние госпитализированного Папы Римского улучшилось

За минувшие сутки состояние Папы Римского Франциска немного улучшилось. Как сообщила Служба печати Святого престола, у него больше нет почечной недостаточности, которая наблюдалась в последние дни.

Кроме того, компьютерная томография грудной клетки показала нормальное развитие воспалительного процесса пневмонии. Улучшения подтвердили и сегодняшние анализы крови и гематологические исследования.

Понтифик по-прежнему получает кислород и продолжает «респираторную физиотерапию». Астматических приступов сегодня у него не было.

Однако, отмечает Служба печати Святого престола, прогноз по здоровью Папы пока остается осторожным.

Ранее сообщалось о том, что у слегшего с пневмонией папы Римского начали отказывать почки.