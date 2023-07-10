Скелет тигра и 310 лап медведя изъяли у контрабандистов подмосковные пограничники

В Подмосковье задержали двух человек, которые планировали незаконно вывезти из страны почти две тонны краба, 79 рогов сайгака, около десяти килограммов пантов марала и 310 лап медведя.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей Федеральной службы безопасности, попытку организации контрабандного канала в одну из стран Ближнего Востока пресекла пограничная служба ФСБ. Злоумышленников задержали при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

Уточняется, что крабы были в живом и варено-мороженом виде. Их стоимость предварительно оценивается примерно в четыре миллиона рублей. Документы, подтверждающие законность происхождения, отсутствовали.

Также пограничники изъяли, предположительно, скелет тигра. Все водные биоресурсы и дериваты передали в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ РФ по городу Москве и Московской области задержали россиянина, который планировал вывезти за границу продукцию военного назначения.