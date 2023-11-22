Склад Wildberries в Подмосковье затопило водой из-за аварии
Фото: [Baza]
На складе Wildberries в подмосковной деревне Коледино сработал датчик системы противопожарной безопасности, в результате чего включилось водяное пожаротушение.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу онлайн-ретейлера, датчик был случайно задет при работе погрузчика минувшей ночью. Из-за воды часть упаковок товаров потеряла внешний вид.
В компании заверили, что активные заказы, пострадавшие от воды, будут заменены, а продавцам компенсируют затраты. Также уточняется, что по факту произошедшего началось внутреннее расследование.
Ранее сообщалось, что работники склада Wildberries в Коледино устроили массовую драку.