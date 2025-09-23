Житель Бурятии повредил машину скорой помощи, испугавшись уколов
Житель Улан-Удэ разгромил машину скорой помощи из-за страха перед уколами
Фото: [Медиасток.рф]
В столице Бурятии, Улан-Удэ, местный житель, испытывая иррациональный страх перед инъекциями, повредил автомобиль скорой медицинской помощи. Информацию об этом предоставила пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия.
Медицинские работники прибыли по адресу проживания гражданина в связи с поступившим вызовом, однако мужчина начал демонстрировать неадекватное поведение.
Находясь в машине, потенциальный пациент проявил агрессию по отношению к фельдшерам, в том числе повредив медицинское оборудование. В результате медицинский персонал был вынужден вызвать сотрудников Росгвардии.
Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили нарушителя спокойствия у него дома. Ранее судимый гражданин с гематомой под глазом предпринял попытку объяснить случившееся, утверждая, что вызов скорой был инициативой его сожительницы, а его собственное поведение спровоцировано фобией перед уколами.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
