Житель Бурятии повредил машину скорой помощи, испугавшись уколов

В столице Бурятии, Улан-Удэ, местный житель, испытывая иррациональный страх перед инъекциями, повредил автомобиль скорой медицинской помощи. Информацию об этом предоставила пресс-служба Росгвардии по Республике Бурятия.

Медицинские работники прибыли по адресу проживания гражданина в связи с поступившим вызовом, однако мужчина начал демонстрировать неадекватное поведение.

Находясь в машине, потенциальный пациент проявил агрессию по отношению к фельдшерам, в том числе повредив медицинское оборудование. В результате медицинский персонал был вынужден вызвать сотрудников Росгвардии.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы обнаружили нарушителя спокойствия у него дома. Ранее судимый гражданин с гематомой под глазом предпринял попытку объяснить случившееся, утверждая, что вызов скорой был инициативой его сожительницы, а его собственное поведение спровоцировано фобией перед уколами.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

