Скоростной спуск со ставкой на жизнь: хищник бросился в погоню за сноубордистом в Домбае

В Карачаево-Черкесии произошел необычный и опасный инцидент на популярном горнолыжном курорте. Как сообщают Telegram-каналы, на одной из трасс в Домбае волк выбежал к туристам и устроил погоню за сноубордистом.

На опубликованных кадрах видно, как хищник, заметив спортсмена, спускающегося по склону, выскакивает из-за деревьев и бросается за ним вдоль трассы. Сноубордисту, к счастью, удалось сохранить скорость и дистанцию, благодаря чему волк не смог его догнать. Преследование продолжалось недолго, после чего животное скрылось в лесу.

Этот случай наглядно демонстрирует, как дикая природа вторгается в освоенные человеком рекреационные зоны. Инцидент произошел на оживленной трассе, что могло привести к трагическим последствиям как для туристов, так и для самого животного.

Видео моментально стало вирусным в Сети, вызвав бурное обсуждение вопросов безопасности на горнолыжных курортах, граничащих с заповедными территориями.

Ранее сообщалось, что в карельском поселке школьник получил особое право из-за волков на дороге.