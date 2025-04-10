СКР предъявил обвинение подростку, подозреваемому в убийстве мальчика в Подмосковье

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение 14-летнему подростку, который подозревается в умышленном убийстве 10-летнего мальчика. Об этом РИА Новости сообщила старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

В среду, 9 апреля, сообщалось, что на одной из детских площадок поселка Ермолино в Дмитровском городском округе нашли тело мальчика со следами ножевых ранений. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть. Полиция оперативно начала проверку.

В прокуратуре региона сообщили, что 14-летний задержанный подросток набросился на 10-летнего мальчика в ходе драки и ранил его ножом. Правоохранительные органы завели уголовное дело.

Следователь территориального следственного отдела Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Московской области предъявил обвинение подростку по пунктам «в», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство).

Как отметили в СКР, после совершения преступления подозреваемый попытался инсценировать нападение на себя, однако вскоре был задержан полицией. Следственные действия подтвердили его причастность к преступлению, а сам подросток признал свою вину.

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