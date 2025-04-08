В Забайкалье штормовой ветер сдул женщину и ребенка с подвесного моста

Пожилая женщина и ребенок слетели с подвесного моста, соединяющего поселок Приисковый и село Михайловка. Их сдул штормовой ветер, сообщает Инфо24 со ссылкой на канал «112».

В связи с ухудшением погоды жителей поселений предупреждали о правилах безопасности, а также выставили заграждения у моста. Это были ленты, запрещающие проход. Однако население проигнорировало все предупреждения, убрав ленты. Это привело к трагедии.

По информации канала, женщина вела ребенка из школы. Пройти где-то кроме моста невозможно: это единственный путь к поселению. Уже на середине переправы пенсионерку и мальчика сдуло порывами ветра, они упали в реку. Очевидцы оперативно вытащили малолетнего из воды, но спасти его бабушку не удалось. Сейчас школьник в состоянии средней степени тяжести, он под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что штормовой ветер в Хакасии привел к 32 пострадавшим.