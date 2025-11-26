СКР сообщил о приговоре мужчине, насиловавшему дочь сожительницы в течение четырех лет

В Москве вынесен обвинительный приговор мужчине, который на протяжении четырех лет систематически совершал сексуальное насилие над несовершеннолетней дочерью своей сожительницы. Информацию подтвердили в Главном следственном управлении СК России по городу.

Суд установил, что преступления происходили с февраля 2019 года по апрель 2023 года в квартирах, расположенных в Гороховом и Елизаветинском переулках. Чудовищные факты вскрылись лишь спустя несколько лет, когда девочка нашла в себе силы рассказать о пережитом кошмаре собственной матери.

Следствие провело масштабную работу: были допрошены свидетели, получены заключения судебных экспертиз и собрана неопровержимая доказательная база, которая полностью изобличила преступника.

В итоге подсудимый был признан виновным по целому ряду статей Уголовного кодекса, включая изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развратные действия.

Московский городской суд приговорил его к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

