СКР задержал мужчину за нападение с ножом на подростка в казанском ТЦ

В Казани правоохранительные органы задержали 50-летнего мужчину по подозрению в нападении на несовершеннолетнего с применением холодного оружия. Инцидент, как сообщили в региональном управлении СК России, произошел в одном из торговых центров города.

По данным следствия, 30 октября между задержанным и 17-летним подростком вспыхнула словесная перепалка. Причиной конфликта стало то, что несовершеннолетний вступился за свою знакомую. В ходе ссоры мужчина, применив нож, нанес оппоненту удар в грудь, после чего скрылся с места преступления.

Пострадавший от полученного ранения подросток был в срочном порядке госпитализирован. В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

