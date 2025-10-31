В Омске сестра нанесла ножевое ранение родственнице во время спора на почве сцены из фильма

Конфликт между двумя сестрами в Омске, возникший во время совместного просмотра фильма, едва не закончился трагедией. Одна из женщин, спровоцированная сомнениями в своей «решительности», нанесла другой ножевое ранение в живот. Инцидент расследуют сотрудники регионального управления МВД.

По предварительным данным следствия, 55-летняя и 53-летняя сестры распивали спиртные напитки у себя дома. Во время просмотра кинокартины, в одной из сцен которой герой наносит удар ножом, между родственницами возник спор. Старшая из сестер начала утверждать, что ее младшая сестра не способна причинить вред человеку.

В ответ на эти слова 53-летняя женщина, желая доказать обратное, схватила нож и нанесла им удар в живот своей сестре. Осознав содеянное, она немедленно вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у пострадавшей проникающее ранение желудка.

В отношении агрессора возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия. За данное преступление ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что московский суд вынес приговор мужчине, заколовшему ножом собаку во время прогулки.