Подросток 2008 года рождения получил множественные ранения при подрыве на противопехотной мине в селе Кременец Петровского района Донецка. Об этом в официальном телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Инцидент произошел на улице Октябрьской, где молодой человек наступил на фугасную мину типа «Лепесток», оставленную Вооруженными силами Украины. Пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение.

Это не первый случай подобных инцидентов в регионе — только в сентябре аналогичный подрыв произошел в Курахово на улице Маяковского. Статистика показывает тревожную динамику: на текущий момент в республике зафиксировано 190 случаев подрыва гражданских лиц на минах, среди пострадавших 12 детей. Особую опасность этих боеприпасов представляет их компактный размер и маскировка под окружающую среду, что делает их практически необнаружимыми без специального оборудования.

