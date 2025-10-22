Лишившийся ног на СВО штурмовик вернется на фронт вместе с невестой

Доброволец Сергей Кротов, лишившийся обеих ног при выполнении боевой задачи в зоне СВО, вместе с невестой Алисой готовится вернуться на фронт в качестве инструктора беспилотной авиации. Об этом узнал канал RT.

Студент актерского факультета из Черкесска, награжденный медалью Жукова, получил тяжелые ранения в августе 2024 года во время разведки на Кураховском направлении — сначала подорвался на мине, потеряв левую ступню, а при эвакуации произошел второй подрыв, в результате которого он лишился правой ноги по колено. Однако не зря его фронтовой позывной Саад: в переводе с арабского это означает «счастливый».

Находясь на лечении в Военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, Сергей начал вести дневник в соцсетях, где с ним познакомилась Алиса из Тюмени — вдова солдата, погибшего на том же направлении. Их взаимная поддержка переросла в глубокие чувства, и теперь пара планирует свадьбу.

Результатом их стремления продолжить службу стало обучение на курсах инструкторов БПЛА в Московском доме солдатского сердца, где оба показывают выдающиеся успехи. Сергей недавно одержал победу в престижном чемпионате «Абилимпикс» в номинации «Оператор беспилотного летательного аппарата», опередив более 900 участников.

«Нам есть за что мстить врагу. Поэтому решили теперь стать инструкторами для беспилотчиков, которых готовят на полигонах в тыловой зоне проведения СВО. Надеемся, что обучение должно дать нам дорогу на фронт», — отметил собеседник.

Новая квалификация инструктора даст паре реальный шанс оказаться в прифронтовой зоне для подготовки специалистов. После победы в СВО Сергей мечтает вернуться к актерской профессии, считая, что только прошедшие войну артисты могут правдоподобно играть военные роли.

