Наперекор стихии: отчаянные скутеристы открыли сезон в разгар снегопада в Ногинске

Февральские метели и обледеневшие трассы не стали препятствием для любителей двухколесного транспорта в Ногинске. Как сообщает REGIONS , в четверг утром местные автомобилисты были обескуражены появлением из снежной пелены водителей скутеров, которые в разгар мощных осадков решили заявить о начале летнего сезона. Фотографии и видео с «отчаянными всадниками», лавирующими между сугробами, мгновенно разлетелись по городским пабликам, вызвав широкий общественный резонанс.

Реакция очевидцев на подобную смелость варьировалась от изумления до резкого порицания. Автомобилист с 25-летним стажем Владимир признался, что едва не потерял контроль над ситуацией из-за фактора неожиданности.

«Едва не врезался в столб от неожиданности, когда прямо перед капотом у меня проскочил скутер. Дерзких водителей не останавливают ни снег, ни гололед», — недоумевает автомобилист с 25-летним стажем Владимир.

Пока одни пользователи социальных сетей восхищались решительностью молодежи, другие выражали глубокое сочувствие родственникам тех, кто подвергает себя неоправданному риску в условиях практически нулевой видимости и скользкого покрытия.

Специалисты в области дорожной безопасности смотрят на ситуацию без иронии. Эксперт Иван Лежнев в беседе с корреспондентом REGIONS напомнил, что официальные сроки открытия мотосезона в Московском регионе традиционно приходятся на период с 20 апреля по 1 мая, и 2026 год не станет исключением. Главная угроза кроется не в низких температурах как таковых, а в изменении физических свойств техники.

«Не стоит ездить на двух колесах зимой, и дело здесь даже не в комфорте. Моторезина по своей структуре мягче автомобильной, поэтому она „дубеет“ на морозе, в результате чего байк становится плохо управляемым, а покрышки быстрее изнашиваются», — пояснил Лежнев.

Безопасная эксплуатация возможна лишь тогда, когда дорожное полотно полностью просохнет, а среднесуточная температура закрепится в стабильной плюсовой зоне.

Ранее сообщалось, что ручник в машинах поставил зумеров в тупик.