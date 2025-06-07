Следком обвинил экс-сотрудника Сбербанка в Кабардино-Балкарии в финансировании терроризма

Бывшего работника Сбербанка и министерства по управлению госимуществом Кабардино-Балкарии Мухамеда Тлехугова обвинили в том, что он занимался финансированием терроризма. В итоге его взяли под арест. Об этом сообщило РИА Новости.

За свою трудовую карьеру Тлехугов успел обзавестись солидным послужным списком. Он работал в министерстве по управлению госимуществом в Республике Кабардино-Балкария, затем возглавлял офис Сбербанка, далее перешел на работу в ВТБ. Сейчас он безработный. Его обвинили в том, что он занимался финансированием терроризма, в его отношении завели уголовное дело.

Следствие сочло его общественно-опасным, и попросило суд отправить его в СИЗО на время разбирательства. Судья вынес решение об аресте. Сам Тлехугов обвинение не признает и утверждает, что всего лишь совершал благотворительные переводы для приобретения литературы.

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