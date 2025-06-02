Арестован мигрант, который задавил подростка и выбросил его в реку
В Подмосковье арестовали мигранта, задавившего подростка
Фото: [pxhere.com]
В Московской области арестован мигрант, который случайно задавил на тракторе 13-летнего подростка и выбросил его тело в реку. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СУ СК РФ по Московской области в понедельник.
Согласно официальным данным, мигрант случайно задавил на тракторе 13-летнего подростка, а потом решил просто выкинуть его тело в реку. При этом, во время допроса у следователей мигрант признал свою вину. Сейчас 35-летний обвиняемый арестован в суде — срок ареста продлится до 31 июля.
Как сообщалось ранее, тело ребенка нашли оказавшиеся поблизости рыбаки.
Напомним: ранее также стало известно о том, что бывшего заместителя министра ЖКХ Свердловской области обвинили в коррупции.