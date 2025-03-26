Следком России возбудил дело о теракте после гибели военкора Прокофьевой

После гибели в Белгородской области военного корреспондента Анны Прокофьевой Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщило РИА Новости.

Военкор Первого канала Прокофьева погибла в результате взрыва боеприпаса. Это произошло в среду, 26 марта. При этом был ранен оператор из этой же съемочной группы.

«По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей 205 и статьей 144 УК РФ (террористический акт; воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста)», — заявила по этому поводу Светлана Петренко, официальный представитель Следственного комитета.

Родным и коллегам погибшей уже выразил свои соболезнования Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина. Такие же соболезнования были принесены Маргаритой Симоньян, главным редактором государственного телеканала «RT».

Ранее сообщалось, что 26 марта состоится экстренное заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. На нем планируют рассмотреть ситуацию на Украине, в том числе и смерть сразу нескольких российских журналистов, которые погибли на протяжении последних дней.