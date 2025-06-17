Следком сообщил об обстреле Донецка из американской системы залпового огня HIMARS

Украинские войска нанесли новый удар по Донецку с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом сообщил представитель Следственного комитета РФ, его слова привело РИА Новости.

По утверждению правоохранителя, удар украинской армии был нанесен по Ленинскому району Донецка. После осмотра было установлено, что противник при атаке использовал РСЗО HIMARS американского производства, об этом свидетельствуют найденные осколки реактивных снарядов.

«Установлено, что повреждение получил жилой дом в жилом квартале, где отсутствует вооружение и военная техника», — указал представитель Следкома.

Ранее сообщалось, что над территорией РФ в ночь на 17 июня сбито 147 БПЛА противника. Эти беспилотники были перехвачены над десятью регионами России, в том числе над Подмосковьем. Российская противовоздушная оборона отбивала попытки украинской армии нанести удары по объектам на территории РФ.