Следователь Ищенко пояснил суть татуировки подрывника из столичного ЖК «Алые паруса»

По словам следователя Евгения Ищенко, татуировка в виде меча, которая была обнаружена на голени подрывника из московского ЖК «Алые паруса», может свидетельствовать о настрое ее обладателя на убийство и месть, а также указывать на его принадлежность к элитным военным подразделениям. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что обладатель подобной татуировки, скорее всего, психически неустойчив. В большинстве случаев нательные взрывные устройства активируют женщины — они легче поддаются внушению и чаще идут на убийство врага ценой собственной жизни. Почерк убийцы напоминает действия радикальных исламистов.

По мнению юриста, имеется еще один момент, который следствию необходимо будет выяснить: кто его послал на этот террористический акт? Однако с учетом того, что он и сам с собой покончил, следственным органам необходимо будет копать глубже и выяснять пути этого преступника.

Ранее Алла Довлатова рассказала об обстановке в ЖК «Алые паруса» накануне взрыва.