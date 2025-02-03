Алла Довлатова рассказала об обстановке в ЖК «Алые паруса» накануне взрыва

Радиоведущая Алла Довлатова рассказала об обстановке в жилом комплексе «Алые паруса», где в понедельник, 3 февраля, произошел взрыв. Журналистка также проживает в элитном ЖК.

В интервью «Аргументам и фактам» Довлатова отметила, что в последнее время уровень безопасности в районе снизился.

«В последнее время часто замечаю подозрительный контингент в нашем жилом комплексе. Речь не только о мигрантах. В целом количество криминальных происшествий у нас выросло за последние 10 лет», — отметила радиоведущая.

Кроме того, радиоведущая выразила недовольство качеством видеонаблюдения в ЖК. По ее словам, существующие камеры — «допотопные», и не всегда выполняют свою функцию. Она рассказала, что даже в личном случае ее супруг не смог найти потерянную вещь, воспользовавшись записями с камер.

Пострадавшим во время взрыва в «Алых парусах» оказался основатель добровольческого батальона «Арбат», президент Федерации бокса ДНР Армен Саркисян. Также в результате инцидента пострадали еще три человека. По предварительной информации, взрыв является покушением на Саркисяна.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что Армен Саркисян находится в коме. Из-за взрыва ему оторвало часть левой ноги.