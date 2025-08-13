Следователь незаконно завладела квартирой пенсионерки в Самаре

В Самаре сотрудница следственного отдела Красноглинского РОВД незаконно присвоила себе трехкомнатную квартиру и проживала в ней на протяжении трех лет, пока шли судебные разбирательства. Об этом информировал портал 63.ru.

По информации издания, пожилая женщина Татьяна Викторовна, страдающая деменцией, является собственницей двух квартир. Одну она использует для проживания, а другая сдавалась в аренду. Летом 2022 года родственники узнали о планах продажи квартиры без их ведома.

По их утверждению председатель ТСЖ Александр Гаврилов, ранее работавший в МВД, и его дочь следователь Анастасия Гаврилова уговаривали пенсионерку продать недвижимость, ссылаясь на наличие больших долгов. В соответствии с договором, покупателем выступала Анастасия Гаврилова, а стоимость сделки составила 1,5 млн руб. с рассрочкой на семь лет.

Впоследствии выяснилось, что 1/12 доля квартиры, площадью 64 кв. м, также принадлежит внучке пенсионерки, несовершеннолетней Валерии, чье разрешение на продажу не было получено.

В течение нескольких лет родственники добивались возвращения квартиры законной владелице, однако не смогли получить компенсацию. Подчеркивается, что во время судебного процесса следователь продолжала жить в спорной квартире. В настоящее время семья уверена, что виновные в произошедшем до сих пор не понесли наказания.

Ранее сообщалось, что бабушка бойца СВО в Волжском обманом лишила его жилья.