Бабушка бойца СВО в Волжском обманом лишила его жилья

В городе Волжском, расположенном в Волгоградской области, пожилая женщина, являющаяся бабушкой военнослужащего, участвующего в специальной военной операции (СВО), лишила его права на квартиру. Информацию об этом распространили «Новости Волгограда».

Согласно информации, предоставленной изданием, женщина, действуя по доверенности, реализовала принадлежащую внуку квартиру по цене, которая в два раза ниже рыночной, а именно за 3,1 млн руб. После этого она предприняла еще одно действие — оформила эту же квартиру на себя.

Юрист, представляющий интересы военнослужащего, подчеркивает, что у женщины в собственности находится несколько объектов недвижимости, в то время как для участника СВО эта квартира была единственным жильем.

«Один-единственный угол, и тот отняли. Я объяснил, что она все провернула, когда он воевал», — заявил юрист Эдгар Кармазиновский, комментируя ситуацию.

В мае текущего года суд первой инстанции признал сделки купли-продажи квартиры недействительными, постановив вернуть недвижимость военнослужащему. Однако ответчик не согласился с данным решением и подал апелляцию. Предварительное слушание по апелляционной жалобе назначено на 6 августа.

Ранее сообщалось, что житель Тувы, получивший инвалидность на СВО, лишился выплат.