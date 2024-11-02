Следователь провел допрос 16 свидетелей по делу о квартиры Долиной

Следователь провел допрос 16 свидетелей по делу о мошенничестве с квартирой Ларисы Долиной, известной народной артистки России, сообщило РИА Новости.

На данный момент похищенное имущество не найдено и представляет собой значительную ценность.

В рамках расследования установлены два обвиняемых: курьер Анжела Цырульникова и так называемый обнальщик Дмитрий Леонтьев.

Оба находятся под стражей в СИЗО, а по их домашним адресам были проведены обыски, как указано в материалах следствия.

Ранее Лариса Долина высказывалась о ходе дела о мошенничестве. По словам Долиной, ее квартирой действительно занимались опытные мошенники, которые по сути лишили ее жилплощади.