Следователи арестовали группу похитителей в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде по подозрению в похищении человека арестованы четверо. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору). По версии следствия, 26 мая четверо злоумышленников потребовали от своего знакомого, с которым у них был конфликт, 2,3 млн руб. После отказа они избили его, насильно посадили в автомобиль и удерживали в квартире.

Деятельность преступников была пресечена следователями СК и сотрудниками ФСБ. В отношении всех задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.

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