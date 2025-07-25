Следователи извлекли из-под обломков тела погибших при крушении Ан-24 в Амурской области
Тела погибших людей извлекли из-под обломков рухнувшего под Тындой самолета
Следователи совместно со спасателями сумели извлечь из-под обломков рухнувшего в Амурской области самолета тела людей, а также бортовые самописцы. Об этом сообщило РИА Новости.
Издание сослалось на заявление, сделанное Алексеем Александровым, руководителем Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
«Следователями зафиксирована обстановка в момент крушения самолета, установлены самописцы, извлечены тела из-под обломков», — указал он журналистам.
Также выяснилось, что один из погибших пассажиров является гражданином Белоруссии. Дипломаты уже вышли на связь с семьей погибшего и пообещали оказать ей всю необходимую помощь.
Ранее стала известна причина, по которой разбившийся самолет не сел с первого раза на аэродром Тынды и ушел на второй круг. Это произошло из-за сложных погодных условий и низкой облачности. Почти сразу после этого связь с самолетом пропала. Судя по всему, он не успел набрать высоту, в результате чего столкнулся со склоном сопки. Обломки борта разбросало по площади порядка одного гектара.