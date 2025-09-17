Следователи Кузбасса начали расследовать хищение при строительстве школы

В Кемеровской области начато уголовное расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на возведение школы в городе Белово. Информацию об этом предоставили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Уголовное дело открыто по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В ходе следственных мероприятий задержан заместитель руководителя компании-подрядчика. Правоохранительные органы выясняют, где находится генеральный директор данной организации.

По данным следствия, в 2022 году подозреваемые обеспечили подписание государственного контракта на сумму, превышающую два миллиарда 20 млн руб. В период с декабря 2022 года по февраль 2023 года подрядчики получили предоплату в размере 607 млн руб. Из этой суммы свыше 10 млн руб. были использованы в личных целях.

Для имитации выполнения обязательств было выполнено не более 5% от общего объема работ, предусмотренного контрактом. В результате здание школы в регионе до сих пор не построено.

