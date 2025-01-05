Следователи начали осмотр тела погибшего при атаке ВСУ журналиста

В донецком морге следователи проводят осмотр тела Александра Мартемьянова, внештатного корреспондента «Известий», погибшего в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль. Об этом РИА Новости сообщил информированный источник.

По его данным, сотрудники правоохранительных органов прибыли для выполнения необходимых следственных действий.

Ночью журналисты РИА Новости, пострадавшие при дроновой атаке в ДНР, дали первые показания следователям СК по делу о смерти Мартемьянова.

4 января вечером украинские военные целенаправленно атаковали FPV-дроном автомобиль с представителями СМИ на трассе Донецк-Горловка, вдали от линии фронта. В результате обстрела погиб Мартемьянов.