РИА Новости: журналисты дали первые показания после удара ВСУ по машине в ДНР

Журналисты российского новостного агентства РИА Новости дали первые показания после субботнего вечернего удара украинских боевиков по гражданскому автомобилю на трассе Донецк — Горловка, в ходе которого был убит внештатный военкор «Известий» Александр Мартемьянов, а остальные находившиеся в машине работники СМИ получили ряд ранений.

По информации, предоставленной РИА Новости, Максим Романенко, сотрудник агентства, стал одним из первых, с кем следователи провели беседу.

«Ко мне в больницу приехал следователь Следственного комитета, взял у меня показания об обстоятельствах гибели Александра Мартемьянова», — рассказал Романенко.

Сообщается, что работники Следственного комитета задали вопросы обоим корреспондентам РИА Новости, чтобы выяснить подробности и детали случившегося.

Напомним, 5 января украинские боевики намеренно атаковали гражданский автомобиль, который находился далеко от зоны боевых действий. В результате атаки погиб внештатный сотрудник «Известий». Пострадавшие получили незначительные травмы и находятся в удовлетворительном состоянии. В машине, помимо представителей РИА Новости — Максима Романенко и Михаила Кевхиева, — были также корреспонденты из донецкого издания «Блокнот» — Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

В беседе с журналистами РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала произошедшее как очередное злодеяние, совершенное режимом Зеленского, который не стесняется использовать методы преступного террора для устранения своих политических противников.

Ранее сообщалось, что выжившая журналистка рассказала о последней шутке репортера «Известий» перед гибелью.