Следователи начали проверку после массовой аварии с погибшими на трассе М-4 в Подмосковье

Следователи организовали проверку по факту массовой аварии на трассе М-4 в Подмосковье, в результате которой погибли и пострадали люди.

ДТП случилось накануне днем в районе восемьдесят шестого километра автодороги. Как сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области, столкнулись двадцать пять легковых автомобилей и четыре грузовых.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Минздраве Подмосковья сообщили, что в результате массового дорожно-транспортного происшествия на трассе «Дон» погибли два человека и пострадали шестнадцать.