Следователи направили двигатели разбившегося в Приамурье Ан-24 на экспертизу

Следователи в Амурской области изъяли два двигателя пассажирского самолета Ан-24, потерпевшего крушение 24 июля недалеко от Тынды. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что осмотр воздушного судна приближается к завершению. В настоящее время сотрудники МЧС занимаются перемещением крупных фрагментов лайнера. Параллельно с этим продолжаются допросы свидетелей и потерпевших, а также изучаются изъятые документы и предметы.

Напомним, трагедия унесла жизни всех 48 человек, находившихся на борту. Обломки воздушного судна, разбросанные на площади около гектара, были обнаружены на горном склоне в 16 км от Тынды. Найденные бортовые самописцы, по предварительным данным, не повреждены и пригодны для расшифровки.

В Амурской области после инцидента объявлен трехдневный траур. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Специалисты рассматривают две основные версии произошедшего — техническую неисправность воздушного судна и возможную ошибку пилотов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ямал» пообещала помочь семьям погибших при крушении Ан-24 в Приамурье.