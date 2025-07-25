Северная авиакомпания решила поддержать семьи погибших на Ан-24

Авиакомпания «Ямал» официально выразила соболезнования семьям погибших в результате крушения Ан-24 в Амурской области. В заявлении перевозчика подчеркивается, что трагедия стала тяжелым ударом для всего авиационного сообщества, передает интернет-издание «Ямал-Медиа».

В трудные минуты северный перевозчик скорбит вместе с семьями, друзьями и коллегами. Представители авиакомпании отметили, что готовы оказать практическую помощь родственникам погибших, в частности речь идет об организации перелетов к месту трагедии.

Напомним, Ан-24 разбился в Амурской области. Погибли 48 человек, включая детей и членов экипажа. СК расследует причины трагедии. Рассматриваются версии о человеческом факторе и ошибки при непростых метеоусловиях.

Ранее сообщалось, что бортпроводница умерла на Ан-24, который однажды спас от катастрофы ее муж.